Tunisie: Les raisons de la baisse de production

Par ailleurs, une stratégie serait la bienvenue pour surmonter les problèmes qui entravent le développement des exportations du secteur, à savoir l'absence d'une infrastructure logistique (problème de transbordement), les conditions difficiles d'accès à de nouveaux marchés (marchés africains) et l'absence de variétés d'agrumes diversifiées et pourquoi pas revisiter certains accords d'échange commerciaux avec d'autres pays qui ne sont pas forcément en faveur de la Tunisie. Autant de recommandations à prendre en considération pour améliorer le rendement de cette filière.

Ainsi, une orientation vers l'industrie de transformation des agrumes est devenue plus que nécessaire pour absorber l'abondance de la production, la stocker sur plusieurs mois et satisfaire une demande intérieure en jus sans avoir à l'importer de pays concurrents.

En plus de la faible quantité d'agrumes exportés, l'industrie de transformation du jus d'orange est absente malgré une consommation locale non négligeable.

Par ailleurs, la vente à l'étranger nécessite des produits qui doivent répondre à des normes phytosanitaires de qualité (SPS) et obéir à des normes d'emballage et d'étiquetage qui vont alourdir la charge des exportateurs.

Une concurrence internationale de plus en plus rude est constatée. La garantie d'une liquidité immédiate avec des prix intérieurs rémunérateurs ont toutefois orienté les producteurs vers le marché local.

Une diversification des destinations est devenue nécessaire pour acquérir de nouvelles niches de marchés, non pas avec des transactions irrégulières mais beaucoup plus continues afin d'assurer des recettes d'exportation plus durables.

