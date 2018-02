Togo: Dialogue de l'espoir ou poudre aux yeux?

Après des semaines de manifestation contre Faure Gnassingbé, le dialogue intertogolais s'ouvre le 15 février à Lomé pour mettre fin à la crise politique. À Lomé, les avis sont partagés sur l'issue de ces assises.

Annoncé il y a quelques jours par les médiateurs ghanéen et guinéen, le dialogue intertogolais devrait, à terme, apporter une solution à la crise qui secoue le pays depuis six mois déjà. Mais au sein de l'opposition, on n'y croit pas vraiment.

"Ce que le peuple togolais attend, c'est l'alternance", affirme Nathaniel Olympio, président par interim du Parti des Togolais, membre de la coalition des quatorze partis de l'opposition.

Tout en affichant des réserves sur la volonté du chef de l'Etat Faure Gnassingbé de vouloir "donner satisfaction au peuple togolais", il pense "que l'opposition togolaise et la coalition, en particulier, n'a pas fermé la porte à cette proposition de dialogue. Si je suis sceptique, c'est que le passé n'a pas milité en faveur d'une position optimiste mais un miracle peut se produire."

La société civile optimiste

Très réservé sur le sujet le gouvernement n'a pas souhaité réagir au micro de la DW. Du coté de la société civile, c'est plutôt l'optimisme, pour elle ce dialogue devra accoucher d'un gouvernement de transition. "C'est un dialogue de l'espoir", estime Maître Raphaël Kpande Adjare, du front citoyen "Togo Debout".

"Nous pensons résoudre cette fois-ci définitivement et de manière durable la crise togolaise parce qu'elle a tant duré. C'est une crise qui date des années 1990. Le problème togolais est purement politique et toutes les crises sociales que nous connaissons aujourd'hui sont consécutives à la mauvaise gouvernance que nous avons connue depuis plus de 50 ans, donc nous pensons forcément qu'il faut asseoir la transition pour qu'en fin de compte, le Togo puisse connaître l'alternance politique."

Encouragements de la communauté internationale

Dans un communiqué conjoint, l'Onu, l'Union européenne, l'Allemagne, la France et les Etats-Unis ont salué la tenue de ce dialogue et encouragé les acteurs politiques togolais à travailler de bonne foi pour aboutir à un consensus sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles et à les mettre en œuvre ensemble.