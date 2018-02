Ile Maurice: Saisie de jus toxique - «C'est plus que choquant!» affirme Pravind Jugnauth

Un pèlerin qui se trouvait à Phœnix raconte qu'il y avait deux voitures près d'une tente. Croyant qu'il s'agissait de bénévoles, «nou pa finn mem get bann dimounn-la bien», regrette-t-il. Il souligne qu'en ouvrant la bouteille, l'odeur qui s'en émanait l'a intrigué. «Loder-la ti extra for. Ti kouma enn loder lésans», dit-il. D'ajouter qu'il y a un pèlerin qui a arraché la bouteille des mains d'un autre. «Li'nn dir li pa bwar sa.»

Du côté de l'unité antiterrorisme et des Casernes centrales, c'est également l'alerte maximale. Visionnages des images des caméras de surveillance à Phœnix et Rose-Hill, interrogatoires et contre-interrogatoires... Forts des informations récoltées jusqu'ici, les enquêteurs affinent leurs recherches. Ils se concentrent sur une voiture grenat, suivant les indications d'un témoin.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.