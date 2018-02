Cote d'Ivoire: Criminalité transnationale - La Grande-Bretagne équipe le pays

Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, sera face aux… Plus »

Adomo Bonaventure, joignant l'acte à la parole, a initié une visite guidée pour montrer à Harriett Baldwin et sa délégation, le lot des produits et marchandises illicites saisis par ses services.

Concernant le champ d'action de l'Ulct, Adomo Bonaventure a fait savoir que cette structure est chargée, en synergie avec celle des autres pays, de collecter, d'analyser les informations et de mener des enquêtes sur les faits de trafics illicites de drogue, de criminalité transnationale et sur tout autre trafic jugé illicite.

Adomo Bonaventure, en présence de Vincent Toh-Bi et du général Lanciné Cissé, respectivement directeur de cabinet du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, et directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité a promis de faire bon usage de l'équipement reçu. « Vous pouvez compter sur nous. Nous allons bien prendre soin de cet équipement qui va nous permettre d'être plus opérationnel », s'est-il satisfait.

La capacité opérationnelle de l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale (Ulct) renforcée. Lundi 12 février 2018, Harriett Baldwin, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique et la coopération internationale a remis au premier responsable de cette structure, Adomo Bonaventure, un appareil de détection des substances nocives et illicites comme la drogue.

