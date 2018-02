Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, sera face aux… Plus »

Malgré quelques événements malheureux à Bouaké, Hamed Bakayoko, proche des troupes, est en train de construire une armée professionnelle, plus républicaine et plus forte. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, est la quatrième personnalité du quatuor de tête.

Il connaît donc ses motivations et son projet pour les Ivoiriens. La troisième personnalité, c'est le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. Son passage réussi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité lui a valu de monter d'un cran. Lors du réaménagement ministériel de juillet 2017, le Chef de l'Etat lui a confié le maroquin de la Défense. Portefeuille qu'il détenait lui-même.

En deuxième position dans ce top 100, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement, le concepteur du Programme présidentiel d'urgence (Ppu) qui a, au sortir de la crise post-électorale, donné un nouveau visage à la Côte d'Ivoire, a, en un an, mis tout le monde d'accord sur sa force de travail et sa connaissance des dossiers du moment. Normal, il a côtoyé, pendant des décennies, le Président Ouattara.

L'Association des conseils en lobbying et affaires publiques de Côte d'Ivoire a rendu publique, hier, la liste des 100 personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire (ci-dessous l'intégralité).

Après un an d'étude, l'Association des conseils en lobbying et affaires publiques de Côte d'Ivoire (Aclap-CI) a rendu publique la liste des personnalités qui font bouger les lignes sur les bords de la lagune Ebrié.

