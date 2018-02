Madagascar: Art du spectacle - L'hypnose au menu dans « Mentalement Vôtre »

En à peine deux ans, Mih'art est devenu le magicien préféré des Malgaches. Star du petit écran et un héros du « magic street », il enchaîne dorénavant les rencontres avec le public. Pour cette saison 2018, le jeune homme donne déjà rendez-vous aux inconditionnels le 3 mars au Cercle germano-malagasy.

Combinant deux de ses passions, le magicien jonglera entre sa musique et l'hypnose. Ajoutant toujours une corde à son arc, son domaine de prédilection ne cesse de s'agrandir. Baptisé « Mentalement vôtre », ce spectacle hypnose se fera sur fond acoustique. « L'idée est d'axer le tout sur la musique » relate le magicien « le répertoire se fera surtout avec du jazz et de la variété, ce choix s'est fait, car une majeure partie du spectacle consiste à plonger le sujet hypnotisé dans des cérémonies de mariage, ou encore les immerger dans les années 20. Voilà pourquoi, la musique jouée rappellera celles de la belle époque en Nouvelle-Orléans » continue-t-il. Sans en dire plus le magicien partagera la scène avec le groupe Dim-la et Tojo, un joueur de cartes à découvrir par la même occasion.

Illusionniste. A rappeler qu'il y a trois ans encore, Mih'art était connu pour ses coups de baguette. Pas sa baguette magique, mais plutôt son talent de batteur. Jazzman à ses heures perdues et animateur entre deux spectacles, il a fait de la prestidigitation son gagne-pain. Mihaja Rakotoarisoa, à l'état civil, a fait ses premiers pas en 2012. Continuant sur cette voie, Mih'art anime une émission télévisée depuis 2016, le début du succès pour le jeune homme. Allant des jeux de cartes à l'hypnose, il joue des tours et surprend plus d'un. Si rares sont les prestidigitateurs malgaches, Mih'art véhicule l'image du magicien contemporain brisant définitivement l'étiquette de clown et de sorcier souvent accolé aux illusionnistes dans la Grande Ile.