Tunisie: Le combat d'une vie...

Aujourd'hui, on peut affirmer que l'équipe clubiste ne manque ni de rigueur, ni d'allure. Il n'en demeure pas moins que le parcours aurait dû être meilleur, voire plus conséquent. Cela met en évidence les impératifs à prendre en considération pour se relancer.

On en est aujourd'hui convaincu. Le CA fait partie de ces équipes qui peuvent être amenées à exprimer des choses au-delà de ce qu'on pourrait attendre. Plus encore: lorsque ses joueurs se donnent des responsabilités, ils peuvent avancer, progresser. Dans le cœur du marasme, certains ont pu surgir, laissant penser qu'ils sont toujours capables de forcer le destin. C'est qu'en quelques matches, leur marge d'évolution était à la fois tranchante et significative. La nouvelle étape clubiste répond à l'impératif d'élaborer un plan de travail qui s'inscrit dans la durée et qui tient compte des échéances futures.

On le voyait déjà venir : l'équipe clubiste avait besoin depuis longtemps de repartir sur de nouvelles bases, un nouveau cycle, avec des joueurs compétitifs à toute épreuve, une politique et une stratégie complètement différentes de ce que quelques-uns de ses responsables avaient adoptées, notamment en se trouvant dans l'incapacité d'assurer la bonne alchimie face aux exigences qui pointaient à l'horizon.

Le CA ne perd pas ses bonnes habitudes. Au-delà des titres et des consécrations, le mérite d'une équipe de cette envergure est incontestablement cette faculté de rebondir indépendamment des contextes et des contraintes, la plupart du temps extrasportives. Ça n'a pas été réellement le cas ces dernières années. Mais ça reste toujours une vocation au sein d'une équipe capable d'épouser tous les styles, de relever tous les défis.

