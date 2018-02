Tunisie: Une comédie sentimentale qui se porte bien

Notons que Habbet Caramel est inspiré d'un feuilleton libanais du même nom et que le scénario est signé Mazen Taha et la réalisation Elie Habib.

Jamel Sanen, qui distribue ses films en Tunisie pour la première fois via le distributeur Lassaâd Gobantini, a pour sa part déclaré : «Je suis très content de cette expérience tunisienne dans la distribution. Le film a été un grand succès au Liban et dans les pays arabes où il a été diffusé. J'espère qu'il le sera aussi en Tunisie.»

Elle écoute ce qui se passe dans leur tête et n'hésite pas à «corriger» leurs parents quand l'occasion se présente... Lui est plutôt un homme d'affaires à succès qui projette de la demander en mariage. Une demande de mariage très originale qui fera rêver plus d'une jeune fille. Tout va bien, lorsqu'un jour, le numéro un du silicone et du botox qui fournit tout le monde de la chirurgie esthétique propose au futur mari de s'associer à lui dans l'affaire. Une comédie sentimentale qui se laisse regarder avec plaisir pour les amoureux du genre avec tous les ingrédients qu'ils préfèrent. Un rôle qui nous montre également un Dhafer El Abdine très à l'aise où il ose même les grimaces très caractéristiques de ce genre de comédie.

Le film s'ouvre sur une conversation téléphonique entre les deux amoureux, alias Dhafer El Abidine et Maguy Abou Ghosn. Celle-ci entend des voix, pas à la manière de la Jeanne d'Arc, mais les voix intérieures des enfants qui n'arrivent pas encore à s'exprimer et qui ont des doléances en quelque sorte.

