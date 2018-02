Tunisie: Le CA enchaîne... sur le fil

Il est passé du magma du classement au podium en un laps de temps ! Oui, après avoir frôlé la correctionnelle lors de la phase aller, tel un diesel, il a su renverser la vapeur et changer radicalement sa façon d'agir. Un Club Africain conquérant, insatiable et surtout imperturbable !

Ayadi et Khelifa traînaient par là. Ça ne pardonne pas à ce niveau-là ! Certes, la Stayda a passé ses temps forts dans la moitié de terrain adverse. Mais la physionomie du match n'a pas changé pour autant. Le CA aurait même pu tuer le match une fois la partie débloquée. Il a multiplié les situations dangereuses à l'image d'un Ghazi Ayadi, volontaire. Au final, on retiendra que le CA a encore su passer la vitesse supérieure au moment opportun.

Et ce, même si sur une pelouse dans un état plus que douteux, le jeu clubiste a manqué de vitesse en première période. En face, les Gabésiens se sont montrés menaçants. Sauf que leur défense s'est montrée imprudente.

Une bonne nouvelle pour Bertrand Marchand et sa gestion d'un groupe qui vit bien et qui continue d'avancer à vive allure!

A ce moment-là, les attaquants des deux côtés étaient réduits au silence. La faute a des défenses agressives et une lutte sans merci sur la seconde balle. Et alors que les locaux tentaient le tout pour le tout pour revenir, Bertrand Marchand lance deux joueurs «sanguins» et un autre plutôt athlétique. Il fallait saper les amorces adverses, ratisser et quadriller autour de l'inépuisable Ahmed Khelil. A ce propos, les deux Mejri, associés à Philippe, manquent encore de repères. Ils ont toutefois eu le mérite d'aller au charbon, comme ce sport de contact l'impose.

