Tunisie: Le parc A sera cédé au CA

Le Club Africain va définitivement s'approprier le parc A (Mounir Kebaïli). Cette décision vient après une réunion entre les dirigeants des «Rouge et Blanc» et le chef du gouvernement, Youssef Chahed. D'autre part, le CA va signer une convention avec la municipalité de Tunis pour s'entraîner, durant les deux prochaines saisons au Chedly Zouiten, en attendant la remise en état du parc A.

EST : IRM pour Machani !

Chaâlali en solitaire

L'Espérance Sportive de Tunis affrontera l'Etoile Sportive du Sahel, jeudi après-midi, pour le compte du choc de la 18e journée de la Ligue 1. Sorti sur blessure face à l'ASAC, le défenseur central Ali Machani subira une IRM afin de déterminer la durée de son indisponibilité. Quant à Ghaylen Chaâlali, qui n'a pas pris part à la rencontre, il a effectué une séance de rééducation.

Boubacar Joub : «L'Espérance ? Nous partons à Radès pour la qualification»

L'Espérance Sportive de Tunis a fait match nul face à l'ASAC Concorde dans le cadre du premier tour éliminatoire de la Ligue des champions d'Afrique. Alors que Khaled Ben Yahia s'est dit «satisfait» du résultat contre une équipe qui «force le respect», le coach de l'équipe mauritanienne n'a pas caché ses ambitions en vue du match retour à Radès : «Les Espérantistes ont arraché le match nul chez nous. Nous les avons obligés à se défendre chez nous. Maintenant, nous partirons à Tunis pour obtenir notre billet au prochain tour».

Khaled Ben Yahia : «Seule la concrétisation nous a fait défaut»

«Je suis satisfait du comportement et de la prestation de mes joueurs qui ont dominé leur adversaire et ont fait preuve de concentration tout au long de la rencontre. On a développé un grand volume de jeu. On a alterné le jeu court à petites passes au jeu en profondeur. Par ailleurs, je n'avais pas de soucis à la mi-temps après l'ouverture du score par les Mauritaniens. On a continué à jouer comme on sait le faire. On s'est créé un tas d'occasions... Seule la concrétisation nous a fait défaut.

Sur le plan technique, le match a été d'un très bon niveau technique. La seule chose que j'aurais souhaité, c'est de marquer plus de buts à même de mieux libérer les joueurs et d'accentuer leur capital confiance. L'Espérance est condamnée à jouer toujours vers l'avant. On est venu pour gagner et notre approche fut portée résolument vers l'offensive n'eut été le ratage de plusieurs occasions de buts. Ceci étant, la compétition de la Champion's League est trop importante pour l'Espérance. On doit honorer les couleurs du club».