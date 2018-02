Tunisie: Wahbi Khazri, buteur face à Lyon

interview

Les Rennais ont réalisé l'exploit de s'imposer sur le terrain de l'Olympique Lyonnais sur le score de deux buts à zéro.

Wahbi Khazri a inscrit le premier but du Stade Rennais à la 5e minute avant de délivrer la passe décisive du second but.

Ce but est son septième cette saison en championnat.

Le milieu offensif tunisien, Wahbi Khazri, ne cesse donc de confirmer sa bonne forme avec le Stade Rennais et ce à quelques mois de la Coupe du monde en Russie. L'international tunisien n'a eu besoin que de cinq petites minutes pour se mettre en évidence. Khazri a profité d'une longue ouverture sur l'aile gauche et d'une erreur de Marcelo pour aller battre Lopes d'un plat du pied parfait, permettant à son équipe de prendre l'avantage. Khazri a fait souffrir les défenseurs lyonnais dans cette rencontre et il était également à l'origine de l'action du second but rennais, signé par Lea Siliki dans le temps additionnel de la rencontre. Khazri a été élu logiquement homme de cette rencontre.

Seif Khaoui jouera-t-il pour la Tunisie ?

La Fédération tunisienne (FTF) a officialisé le renfort d'un binational, le milieu de terrain de Montpellier, Elyes Skhiri, qui a dit oui aux Aigles de Carthage. En revanche, alors que son feu vert est lui aussi attendu, l'arrivée du milieu offensif de Troyes, Seif Khaoui, n'est pas encore gagnée. Des sources indiquent même que l'entourage du joueur prêté par l'OM n'a pas confirmé l'approche de la FTF. A suivre donc...

Hamdi Nagguez : «En Egypte, les terrains sont meilleurs» !

Le nouveau latéral droit du Zamalek, Hamdi Nagguez, a tenu à rappeler qu'à ses débuts, il n'occupait pas ce poste et que c'est Faouzi Benzarti qui a pris la décision de le convertir, après avoir beaucoup joué au poste de défenseur central. Nagguez n'a joué qu'un seul match avec le club cairote, mais il est impatient de rencontrer Al Ahly : «J'ai battu cette équipe avec l'Etoile et je veux le refaire avec le Zamalek. Mon rendement face à Tanta ? Je n'étais qu'à 50% de mes moyens. Mon coach, Iheb Jalal, veut que l'équipe développe un bon football et c'est ce que je cherche. Lors du prochain match contre Wadi Dejla, je serais au top».

Karim Haggui mettra fin à sa carrière à la fin de la saison

L'ex-défenseur international tunisien, vainqueur de la CAN 2004, va mettre fin à sa carrière à la fin de la saison. Selon Assarih, Karim Haggui, qui évolue actuellement au FC Saint Galle en Suisse, devrait revenir en Allemagne pour devenir entraîneur, en prenant en main la section des jeunes d'un des clubs dans lesquels il avait évolué. Il pourrait aussi être nommé entraîneur adjoint de l'un de ses ex-coachs en Bundesliga.