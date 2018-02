Cote d'Ivoire: Basket-ball (8e journée) - Abc, Azur et Africa cartonnent

Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, sera face aux… Plus »

Azur basket-ball club, de son côté, a fait très fort en domptant (63-60) le commando de la Jeunesse club d'Abidjan (Jca). L'Africa sports n'a pas été en reste. Les Aiglons de Blaise Amalanbian ont renvoyé les Lions du Csa (73-69) à leur copie. Tandis que la Soa et Ivstp prenaient le meilleur, respectivement sur l'Asa (72-48) et le Gspm (66-61).

Quand il y a la paix au basket, le palais des sports respire. En tout cas, depuis le début du championnat national de N1, il y règne une ambiance de fête. Des retrouvailles entre anciens et nouveaux pratiquants, dirigeant et techniciens qui font revivre pleinement la balle au panier.

