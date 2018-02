Tunisie: L'ESZ entretient l'espoir

Constantes tactiques

Si au début de la première mi-temps, l'ESZ a perdu deux occasions très nettes et faciles, au démarrage du deuxième half, elle a perdu un joueur, expulsé par l'arbitre. Le schéma tactique choisi par Ridha Jeddi est resté le même. Et, de nouveau, le but a mis du temps à venir (87e) et les cartes ne se sont pas brouillées. Finalement, l'équipe a remporté le match qu'il ne fallait pas perdre. Elle respire ! D'autant plus que cette dix huitième journée n'a pas été bénéfique pour le SG et le ST, qui ont perdu chacun 3 points; le COM, l'ASG et l'ESM, chacun 2 points. En revanche, cette même journée, malgré la prestigieuse victoire, elle a laissé des séquelles à l'ESZ : un joueur expulsé (Béjaoui) et un autre blessé à la cheville (Ben Othmen) qui auront besoin de repos et s'ajouteront à Regueï et Chebli !