Afrique: Criminalité et terrorisme - Des États africains planchent sur un mécanisme commun de lutte

Le cinquième séminaire sur la justice criminelle pour les pays d'Afrique francophone a été organisé en étroite collaboration avec l'Institut des Nations-unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient (Unafei) et l'Institut national de formation judiciaire (Infj) de la Côte d'Ivoire.

« Il est évident qu'un gouvernement ne peut singulièrement éradiquer la criminalité et le terrorisme sur son territoire sans une coopération régionale et internationale. Je souhaite que le précieux réseau humain que vous allez établir avec les responsables d'autres pays soit d'un grand profit pour vos pays respectifs », a-t-il recommandé.

L'événement, qui était à sa 5e édition hier, a réuni à l'hôtel Palm Club, à Cocody, des experts, des officiers de police judiciaire, des procureurs, des juges d'instruction, des juges de première instance, des juges de l'application des peines et des officiers de gendarmerie de pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

La paix, la stabilité et la sécurité des États du continent sont au cœur de l'engagement du Japon en Afrique. La République nipponne est d'autant plus préoccupée par le sujet qu'elle a initié, depuis 2013, un séminaire sur la justice criminelle pour les pays d'Afrique francophone.

