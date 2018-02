Togo: Gerry Taama du NET - « Laissons l'armée en dehors de nos histoires »

L'Agence UMOA Titres et le Trésor public togolais organisent un appel d'offres pour la cessions de bons du… Plus »

Convier à un dialogue politique les forces de défenses est un non sens. Le gouvernement répond de cette armée, et comme par le passé, le gouvernement doit être une personne ressource lors de ces pourparlers ».

L'assemblée nationale, par le biais de la commission sécurité et défense, devrait jouer un rôle d'encadrement et de contrôle de nos forces de défense aussi.

Pour faire bref, les forces armées sont soumises au gouvernement et à leur commandant en chef qui est le président de la République. Voila pourquoi des militaires sont tombés en protégeant le premier ministre Koffigoh, parce qu'il représentait une autorité constitutionnelle. On oublie trop vite dans notre pays. Tout usage disproportionné ou illégale de la force publique ou des forces armées est du ressort de l'exécutif.

Je récuse cette proposition pour une raison bien simple : l'armée est un corps de l'administration soumis à l'exécutif. En effet, l'article Article 77 de notre constitution stipule que : Sous l'autorité du Président de la République, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dirige l'administration civile et militaire. Il dispose de l'administration, des forces armées et des forces de sécurité. L'Article 147 lui dit que : Les Forces Armées Togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l'autorité politique constitutionnelle régulièrement établie.

« De plus en plus de voix s'élèvent, pour convier l'armée au dialogue, sous le prétexte qu'elle est une des composantes de la crise politique.

