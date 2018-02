Togo: Le Détia réclame sa place autour de la table des discussions

L'Agence UMOA Titres et le Trésor public togolais organisent un appel d'offres pour la cessions de bons du… Plus »

L'UFC, ancien principal parti de l'opposition qui a perdu ses plumes depuis son accord avec le parti au pouvoir en 2010, « conformément à sa ligne politique et aux diverses démarches entreprises par son Président National Gilchrist Olympio, dès le mois d'août 2017, et réaffirmées dans sa déclaration du 28 novembre 2017 en vue d'accélérer l'agenda des réformes convenues notamment dans l'Accord UFC-RPT/UNIR, l'UFC lance », par la même occasion « un appel solennel à tous les acteurs politiques togolais afin qu'ils fassent preuve de courage pour réaliser une entente politique historique dont l'enjeu est une Nation togolaise réconciliée et tournée vers des tâches de réduction de la misère, de la pauvreté et du développement économique ».

Pour ce parti, les discussions qui devront se dérouler sous la médiation Ghanéenne et guinéenne, devront être inclusives, constructives, franches et sincères, avec en priorité, « les intérêts supérieurs de la Nation Togolaise ».

