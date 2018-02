Togo: UNIR prête à discuter de tout sujet, même celui concernant le départ de Faure Gnassingbé

L'Agence UMOA Titres et le Trésor public togolais organisent un appel d'offres pour la cessions de bons du… Plus »

Une affirmation qui contraste avec celle antérieure faite par le ministre Bawara le 7 février dernier, soulignant que « le dialogue politique doit se dérouler dans le respect des institutions démocratiques et de l'ordre constitutionnel » et aussi les propos d'un autre proche du chef de l'Etat togolais, à savoir son Conseiller, Christian Trimua, qui déclarait, début janvier 2018, sur les ondes d'une radio et dans une émission de grande écoute qu'ils n'iront « pas à un dialogue pour négocier le départ immédiat ou un engagement futur du chef de l'Etat à partir, il faut que les gens sortent cela de la tête ».

Il espère au même moment compter sur la "bonne foi" et de la "bonne volonté" de l'opposition puisque, indique-t-il, « je pars de l'idée que l'opposition est de bonne volonté et qu'elle sera de bonne foi, qu'elle est désireuse d'apporter sa contribution à la réalisation des réformes ».

Tous les sujets pourront être abordés lors du dialogue inter-togolais qui s'ouvre le 15 Février prochain. C'est visiblement l'assurance donnée hier lundi en soirée sur les plateaux d'Africa24 par le ministre togolais de la Fonction publique et porte-parole du gouvernement et également cadre du parti au pouvoir UNIR.

