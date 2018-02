Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes - 500 millions de francs à taux concessionnel disponibles

Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, sera face aux… Plus »

Le ministre a indiqué que ce système de financement est « une action de très haute portée sociale » et qui est une réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire à l'insertion sociale des femmes les plus défavorisées qui autrement n'auraient accès aux systèmes de prêts traditionnels.

Les montants prêtés vont de 50.000 à 500.000 FCfa à titre individuel et de un million et plus pour les groupements de femmes et le taux de remboursement est de 1% par mois.

Pour bénéficier de ce financement, entre autres conditions, il faut être femme et fournir les dossiers requis disponibles auprès des Sfd. En termes de facilités, la candidate peut avoir une activité ou non, il ne lui est pas demandé ni d'aval ni de caution encore moins une épargne préalable.

Le montant total de ces ristournes est de dix millions six cent mille francs et le nombre de bénéficiaires est de onze.

Il s'agit d'une convention entre son ministère et onze institutions de gestion de micro-crédits appelés Systèmes financiers décentralisés (Sfd) portant sur la mise à disposition de ces structures financières d'un fonds de cinq cent millions de francs et de remise de ristournes aux Sfd ayant respecté le cahier des charges qui leur était soumis.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.