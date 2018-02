Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Un élu doit pratiquer ce qu'il prêche»

D'ailleurs, lui veut donner le bon exemple. «Ou koné komié danzé pé get nou sosiété?» De citer l'alcool, la drogue, la cigarette. Le chef du gouvernement entend bien y mettre un terme. «Éna met boutey lor latab é tan ki li pa vid, zot pa santi zot inn akonpli zot devwar. Nou bizin éna self-control. Ou pa met pwazon dan ou lékor. Mo pé amen enn konba kont sigaret ek sigar.» Quant à la drogue, «nous ne pouvons laisser un gramme de drogue entrer dans le pays et être consommé par la population».

«Certaines personnes ont fait de grandes études dans des universités les plus reconnues au monde. Pourtant, lorsqu'on les voit évoluer en société, on constate plutôt qu'elles manquent d'éducation.»

Des fois, le peuple perd confiance en ses dirigeants. Et à vrai dire, ce n'est pas très étonnant, fait comprendre Pravind Jugnauth. «Un élu doit pratiquer ce qu'il prêche», insiste-t-il. Or, force est de constater que ce n'est pas souvent le cas. Le Premier ministre intervenait, ce mardi 13 février, à l'occasion de l'inauguration du collège DAV, à Rose-Belle.

