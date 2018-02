Congo-Kinshasa: Ecole Doctorale Math-Info de l'Unikin - Mbikayi met fin à la confusion

L'Ecole Doctorale Mathématiques-Informatique de l'Université Kinshasa, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant ans, à cause de son fonctionnement anarchique et de la délivrance titres de doctorat et de diplômes d'études approfondies en illégalité, est appelée à fermer ses portes dans un bref délai.

Des sources proches du cabinet du ministre de l'Enseignement et Universitaire, une lettre de rappel à l'ordre a été dernièrement au Recteur de l'Université de Kinshasa, avec copies à Secrétaire générale à l'ESU, au Directeur des Services Académiques l'ESU, au Secrétaire général Académique de l'Unikin, au Doyen de Faculté des Sciences de l'Unikin ainsi qu'au Chef de Département Mathématiques et Informatique de la Faculté des Sciences de l'Unikin, pour le « respect des textes réglementaires pour les soutenances thèses et la délivrance des diplômes d'études approfondies Mathématiques/Informatiques ».

Stève Mbikayi a fait savoir aux différents destinataires de sa que des informations en sa possession, faisaient état de l' des structures parallèles à la Faculté des Sciences de l'Université Kinshasa, qui fonctionnaient en violation de l'Arrêté ministériel 22 décembre 2015 et de l'Instruction Académique du 06 octobre 2016. leur a rappelé que ces deux textes ne reconnaissent que « Départements et Facultés comme organes d'enseignement et de au niveau du 3me Cycle ».

Le ministre de tutelle a cité nommément l'Ecole Doctorale Mathématiques et Informatique » de l'Unikin, accusée de d'inscrire des candidats au Doctorat au Diplôme d'Etudes et de procéder aux collations de grades académiques sus évoqués.

L'intervention du ministre de l'ESU est jugée d'autant salutaire les vrais amoureux de la science et du savoir en regard du intellectuel qui était en marche au niveau de l'Ecole Mathématiques/Informatiques, transformée en véritable dépotoir par groupe d'intellectuels mus par des intérêts égoïstes. On ne cessait s'interroger au sujet de l'opportunité de cette structure parallèle, dans la mesure où les prétendants au Doctorat et au DEA avaient latitude de s'adresser soit à leur Département de tutelle, directement à leur Faculté.

Pourquoi s'amusait-on à contourner ces deux structures légales autorisées, si l'intention des candidats aux post-universitaires en mathématiques et informatique était de rechercher l'excellence ? On pense que des compatriotes scrupules se sont organisés pour tirer cette discipline vers le bas, en y injectant des candidats qui accuseraient sûrement graves insuffisances dans cette filière. Le résultat de cette ne pouvait être que la descente aux enfers des Mathématiques Informatique et la démobilisation de ceux qui se battent pour cette discipline scientifique obéisse aux standards internationaux. est à espérer que la réaction positive de Steve Mbikayi à l'alerte la dévaluation de cette filière, ne va pas connaître le sort de réforme de feu son prédécesseur Mashako Mamba, dont la chasse aux « ligablos » universitaires avait tourné court, à cause du ayant élu domicile à l'ESU. Mais si la formation de haut niveau sacrifiée sur l'autel de l'argent, n'est-ce pas que l'avenir du est compromis. Un sage disait à ce propos que si vous voulez causer perte d'un pays, « tuez simplement son enseignement ». -0-