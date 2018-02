Tunisie: Refus de toute forme de pression exercée sur les journalistes

Le parti précise que cette décision intervient suite à un certain nombre de campagnes de diffamation dirigées contre Ennahdha et l'acharnement de certaines figures médiatiques colportant de fausses accusations à son encontre.

«Cette décision vise à défendre les acquis de la révolution dans un environnement démocratique sain et une information libre et professionnelle», lit-on de même source.

Selon un communiqué publié samedi dernier par le mouvement, le bureau exécutif a chargé, vendredi, lors de sa réunion, les services juridique et contentieux et de la communication d'Ennahdha de prendre les mesures juridiques nécessaires.

«Proférer des menaces contre les journalistes et les menacer de poursuites judiciaires relève de l'intimidation et de la restriction de la liberté d'expression», lit-on de même source.

Il a indiqué être «concerné par la défense de la liberté d'expression et de l'information, non seulement en tant que principes constitutionnels, mais aussi en tant que cadre effectif pour le dialogue et la discussion».

