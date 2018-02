Tunisie: Un projet de loi pour améliorer l'exercice du service militaire

Zbidi a également expliqué que les recommandations d'une rencontre nationale organisée à ce sujet insistent sur le maintien du caractère obligatoire du service militaire et la création d'un service civil au sein des ministères, des collectivités locales et des établissements publics.

Le projet propose, par ailleurs, l'accomplissement du service civil au sein des ministères, collectivités locales et établissements publics. « Cette formule, plus efficace, incitera les jeunes à assurer le service national et permettra de participer, d'une manière indirecte, à l'impulsion de la vie économique dans le cadre de partenariats signés avec les structures en questions», a expliqué Zbidi, citant l'exemple des médecins qui pourraient, dans le cadre de pareils partenariats, être affectés dans les régions intérieures.

Auditionné par la Commission de la sécurité et de la défense à l'Assemblée des représentant du peuple (ARP), Zbidi a expliqué que le projet dispose que la situation des demandeurs d'emploi dans les secteurs publics et privé envers le service national doit être régularisée d'avance. Il propose l'annulation du mécanisme des affectations individuelles qui, selon le ministre, s'oppose au principe d'égalité devant la loi.

