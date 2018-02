Tunisie: Les travaux des passages frontaliers Melloula et Babouche bientôt parachevés

Il a ajouté, au cours d'une visite qu'il a effectuée aux deux postes, que le taux d'avancement des travaux a atteint environ 50%, précisant que ce projet permettra de mettre à la disposition des services y exerçant des équipements modernes et d'assurer des prestations de qualité aux voyageurs des deux côtés algérien et tunisien. Il procurera, en outre, à l'Etat des ressources additionnelles, à travers la construction et l'exploitation de nouveaux espaces commerciaux.

Des séances de travail regroupant les services concernés par le projet ont été programmées à partir d'hier à la direction générale de la douane, a-t-il dit. L'objectif est d'établir un plan d'exécution des solutions proposées pour surmonter les difficultés auxquelles fait face ledit projet et de discuter de l'espace commercial soumis au contrôle de la douane qui sera mis en place au poste de Melloula.

Le responsable a mis l'accent sur le souci du ministère des Finances et de la direction générale de la douane d'adhérer à la stratégie élaborée par le gouvernement en vue du réaménagement des postes frontaliers terrestres afin de booster le trafic des passagers et des échanges commerciaux entre la Tunisie et ses voisins l'Algérie et la Libye.

Zaghouani a aussi inspecté l'activité des deux gardes douanières de Melloula et Babouche, exprimant sa satisfaction quant à l'état des constructions mises à leur disposition et réaménagées en 2017, exhortant les agents à assurer la veille nécessaire pour faire face à toutes les menaces, redoubler d'efforts pour lutter contre la contrebande et sauvegarder les frontières nationales.