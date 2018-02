Madagascar: CONAMEPT - Pour la révision des grilles indiciaires des enseignants

Il convient également de noter que les grilles indiciaires des enseignants n'ont pas été révisées depuis l'ère de la première République. Ce qu'une enseignante près de la retraite et qui a préféré taire son nom a confirmé. « Aussi longtemps que je me souvienne et aussi longtemps que j'ai exercé dans l'enseignement, je ne me souviens pas de l'existence d'une révision des grilles indiciaires des enseignants » a fait savoir l'enseignante.

Huguette Rakotoarivony de faire savoir également que le CONAMEPT a proposé des pistes de réformes à inclure dans le PSE ou Plan Sectoriel de l'Education initié par le Ministère de tutelle. « Nous sommes reconnaissants envers le MEN pour les propositions que le ministère a tenu en compte et a inclus dans le PSE » a avancé la coordonnatrice nationale de la CONAMEPT. Avant de noter que « la coalition invite le ministère à se pencher significativement sur la révision des grilles indiciaires des enseignants ». Une initiative qui devrait résoudre le premier problème du corps. Ce dernier est, en effet, connu pour son « maigre salaire et les mauvaises conditions de travail dans lesquelles il est placé depuis des années ».

