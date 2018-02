Madagascar: Transport aérien - Corsair maintient ses vols Réunion-Madagascar

La compagnie aérienne française, Corsair, est toujours opérationnelle sur la ligne Tana-Réunion.

On rappelle que pour préserver les intérêts de la compagnie aérienne nationale, Air Madagascar actuellement en pleine phase de redressement, le ministère des Transports et de la Météorologie, par le biais de l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) envisage de suspendre les vols Corsair sur la destination Réunion. D'après les explications de Corsair, elle opère sur la ligne Réunion-Tana depuis le 9 avril 2017. « Corsair opère les vols régionaux en vertu d'un accord bilatéral entre la France et Madagascar qui est toujours en vigueur. L'Aviation Civile malgache souhaite remettre en cause ces droits et suite à sa demande, des consultations bilatérales avec l'Aviation civile française vont avoir lieu rapidement. Corsair est confiante quant au maintien de ses droits à l'issue de ces consultations »précise la compagnie.

Plus compétitifs. Corsair défend sa position en expliquant notamment qu'elle souhaite « poursuivre le développement du trafic régional afin de maintenir une situation de concurrence saine et loyale dans l'intérêt de ses clients ». Et de préciser que depuis l'ouverture de la ligne Réunion-Tana, le trafic sur cette ligne a augmenté de 27% et 17.000 personnes ont voyagé sur la ligne grâce à Corsair. La compagnie française se défend également en arguant que « les tarifs Corsair sont plus compétitifs que ceux de la concurrence permettant ainsi à plus de personnes de voyager, Corsair facilite les échanges pour des besoins professionnels, mais également personnels et touristiques.l« L'augmentation de l'offre en vols régionaux permet la mise en œuvre du concept des îles Vanille, qui ne peut pas se concrétiser sans un trafic régional avec plus de flexibilité, de fréquence et à des prix plus compétitifs ».