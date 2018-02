Madagascar: Anosy - Délégation de « Mercy Ships » chez le MAE

Poignée de main entre le chef de délégation de « Mercy Ships » Donovan Palmer et le ministre des Affaires étrangères Henry Rabary-Njaka.

Une délégation du bateau hôpital « Mercy Ships », conduite par Donovan Palmer, a été reçue, hier, par le ministre des Affaires étrangères Henry Rabary-Njaka à son bureau à Anosy. A l'invitation du Président de la République et du gouvernement, ce bateau hôpital a travaillé pour la population malgache. Pour la continuation de ses interventions sociales, une discussion s'opère actuellement entre ses représentants et les autorités. Les responsables du « Mercy Ships » se sont dits satisfaits des opérations déjà faites grâce aux supports des autorités politiques malgaches, de la société civile, du corps médical et des autorités religieuses.

Domaine. Vu qu'il y a énormément à faire dans le domaine de la santé à Madagascar, les responsables de Mercy Ships se disent prêts à revenir dans deux ou trois ans, à l'issue des discussions avec les autorités à Madagascar. «Nous représentons Mercy Ships, qui a été au port de Toamasina pendant deux ans, à l'invitation du Président de la République. Et à l'invitation de nouveau du gouvernement, nous sommes ici pour discuter du futur du bateau. Nous sommes très reconnaissants envers le ministre des Affaires étrangères d'avoir clairement indiqué l'invitation renouvelée du gouvernement pour que nous revenions donc nous sommes en train de discuter de voir quand est-ce que le bateau reviendra (... ) », a déclaré un membre de la délégation face à la presse. Et lui d'ajouter, « Nous sommes satisfaits non seulement du support des autorités politiques, mais aussi de la société civile, du corps médical, des autorités religieuses (... ). Nous avons pu aider ce pays même s'il y a encore énormément à faire. C'est notre devoir, en tant que bon chrétien de venir aider nos frères et sœurs malgaches».