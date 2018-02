Madagascar: Saint-Valentin - Plusieurs lots à gagner au Jumbo Score!

Une semaine sous le signe de l'amour et des offres promotionnelles ! En couple ou non, tout le monde peut bénéficier de la tombola qu'organise le Jumbo Score. Du 9 au 18 février, la grande surface organise une grande tombola pour ses fidèles clients et tous ceux qui y feront un saut. Plusieurs lots sont à gagner : six mois de courses 300 000Ar/mois, cinq bons d'achat de 100 000Ar et 10 coffrets- beauté.

Dîner romantique et nuitée 5 étoiles au Carlton !

Puisque Saint-Valentin rime avec romantisme et gourmandise, offrez-lui une nuit de rêve au Carlton pour lui faire oublier tous ses soucis et lui rappeler qu'elle est au centre de votre monde. Un cadeau d'autant plus indiqué si elle n'a encore jamais séjourné dans cet hôtel 5 étoiles. Le pack prestige vous donnera accès à une superbe chambre avec dîner romantique et une animation musicale au restaurant Charly. Et pour que le tout soit parfait, vous aurez également accès à un petit déjeuner buffet. Pour ceux qui voudraient passer le reste de leur soirée chez eux, ils pourront simplement choisir le dîner en amoureux au restaurant Charly. Les amateurs de bonne cuisine seront particulièrement gâtés parce que le chef va leur préparer des plats tout aussi savoureux les uns que les autres. Ils pourront apprécier la verrine de saumon et saint- jacques en tartare tomates séchées, duo de foie gras, chutney d'oignon et pok pok, tatin de pomme, risotto carnaroli au vert, cuisses de grenouilles et escargots, crème d'ail doux, la fontaine fraîcheur, tendresse de magret laqué, gambas mariné aux fines herbes aromatiques, fusions de légumes confits, jus réduit sucré salé aux fruits secs, meringue de pomme basilic et citron vert, coulis de fruit rouge.

« Love in the air » avec Air Mauritius

Envie de lui faire une merveilleuse surprise ? Faites-lui découvrir l'île Maurice. Dans le cadre de la Saint-Valentin, Air Mauritius fait une offre inédite et propose un tarif exceptionnel de 175 USD, pour la destination Maurice. Cette offre est valable depuis hier jusqu'au 11 mars.