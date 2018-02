Madagascar: Tournoi Rugby Academy - Les joueuses de Satrokala triomphent à Toliara

Les joueuses de Satrokala avec leur uniforme offert par Tozzi Green.

L'équipe féminine de la Rugby Academy Ihorombe de Satrokala a remporté le tournoi de rugby Academy du Sud de Madagascar dimanche à Toliara.

Elles ont gagné ! Sous une pluie battante, les jeunes joueuses de rugby entament la danse de la victoire. Leurs visages sont rayonnants. Leurs corps sont fourbus de fatigue, mais le moral est au beau fixe. Encore une belle page qui est écrite dans leur histoire. L'équipe féminine de la « Rugby Academy » Ihorombe de Satrokala a remporté le tournoi de rugby Academy du Sud de Madagascar dimanche à Toliara.

Quatre équipes ont partagé leurs joutes dimanche à Toliara au tournoi de « Rugby Academy » du Sud de Madagascar organisé par l'association « Terres en Mêlées ». Il s'agit du « Rugby Academy » d'Ihorombe de Satrokala, d'Andranovory, de Toliara et de Salary Bay. Lors du premier match, l'équipe de Satrokala a perdu face à Toliara avant de prendre le dessus sur les filles de Salary Bay. En demi-finales, les jeunes joueuses de Satrokala ont remporté la victoire par 15 à 0 devant celles de Salary Bay. Les filles ont marqué trois essais. En finale, elles ont battu les joueuses d'Andranovory sur le score de 5 à 0. Une victoire qui récompense les efforts fournis par les joueuses et l'encadrement des techniciens. Elles ont un bel avenir qui se trace devant elles.

Rugby solidaire. En tant qu'entreprise citoyenne, Tozzi Green soutient l'éducation solidaire et inclusive par le rugby. Signalons que depuis 2015, l'entreprise Tozzi Green a noué un partenariat avec l'association « Terres en Mêlées » pour initier un projet d'éducation et d'insertion par le rugby pour les jeunes des villages de l'Ihorombe où elle est implantée. Semer les graines de l'éducation en utilisant le rugby, voilà le défi que Tozzi Green s'est lancé pour encourager les jeunes à se rencontrer et à explorer de nouveaux horizons en participant à des tournois de jeunes au niveau local, régional et national. L'objectif est d'assurer aux enfants et aux jeunes, plusieurs entraînements dans la semaine au sein des écoles et collèges de Satrokala et de mettre en place des équipes de rugby féminines et masculines qui participeraient à des compétitions à Tuléar et à Tana. Tozzi Green donne ainsi la possibilité à des centaines d'enfants et de jeunes filles et garçons de grandir avec les valeurs du rugby. À travers ces actions, l'entreprise peut contribuer à l'épanouissement et à l'émancipation de cette jeunesse malgache qui ne demande qu'à s'engager et à réussir.