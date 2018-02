Madagascar: Natation - La relève en action ce samedi

La compétition des relèves aura lieu ce samedi au « Lomano Centre » d'Avarabohitra Itaosy.

Elle concerne les benjamins et moins pour toute la ligue d'Analamanga. « Nous avons spécifié ces catégories afin qu'elles aient vraiment du temps pour elles. Pour le sommet d'Analamanga et le sommet de Madagascar, il y a des qualifications et beaucoup n'ont pas la chance d'y participer. Donc, nous leur offrons l'opportunité de monter sur le podium et de participer à une compétition » a déclaré la présidente de la ligue d'Analamanga de natation Tojohanitra Andriamanjatoarimanana.

De plus, comme les sommets d'Analamanga et de Madagascar se jouent en open, ces petits-là sont tout le temps dépassés d'une tête. Ce qui douche leur enthousiasme. La ligue d'Analamanga l'organise avec Star Cristalline et Ostie. Les épreuves débutent à 08h avec les officiels techniques de la ligue. Après ce sommet des jeunes, Analamanga s'attellera au championnat d'Analamanga open dans un mois.