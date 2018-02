Madagascar: Lalao Ravalomanana - Reconnaissance du Lions Club International

Coup bas ? Si les reconnaissances internationales se multiplient à l'endroit de la CUA, la réalité est toute autre au niveau local. Pour ne citer que le problème de contrôle de légalité exercé par le préfet de Police d'Antananarivo sur le budget primitif 2018 de la Commune. Jusqu'à présent, un mois et demi après l'adoption de ce budget primitif par le Conseil municipal, le Préfet de Police d'Antananarivo ne s'est pas encore prononcé. Pour le Syndicat des employés de la CUA, il y a une manœuvre visant à saboter le fonctionnement de la machine administrative à l'Hôtel de Ville à Analakely. Et si ce « sabotage » persiste, les employés craignent qu'ils ne puissent pas percevoir leur salaire du mois de février. En tout cas, tout est encore possible.

