Congo-Kinshasa: L'UDPS reporte son congrès extraordinaire

Un an après la mort de l'opposant historique de « sphinx de Limete », ses proches ont organisé une messe en la cathédrale Notre-Dame du Congo, pour honorer sa mémoire, son parcours, mais surtout les valeurs qu'il incarnait. Deux autres messes ont été organisées à Kinshasa par les dissidents de l'UDPS. Il s'agit de la faction du Premier ministre Bruno Tshibala et celle de Valentin Mubake, autre cacique de l'UDPS.

Le congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social devrait désigner le successeur d'Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 en Belgique et dont les obsèques n'ont toujours pas été organisées à cause d'un malentendu entre ses proches et les autorités congolaises.

L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) reporte à une date ultérieure son congrès extraordinaire initialement prévu pour les 26 et 27 février. C'est ce qui ressort d'un communiqué de ce parti de l'opposition parvenu hier lundi 12 février à notre Rédaction.

Initialement prévu pour les 26 et 27 février, le congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) est reporté à une date ultérieure. Ce parti de l'opposition décale ses assises pour soutenir la marche pacifique du Comité laïc de coordination (CLC) programmée le dimanche 25 février.

Copyright © 2018 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.