Congo-Kinshasa: Des zones d'ombre

Le mutisme de plus en plus intriguant des gouvernements tant provincial que national suscite beaucoup d'interrogations sans réponse. Car, à ce jour, aucun officiel ne s'est exprimé sur ces éleveurs qui traversent le pays de part en part, à la tête de leurs troupeaux.

Si les autorités du pays ne fixent pas l'opinion, il est difficile de croire que ces éleveurs ont effectué de longues distances à pied, en dépit de l'état des routes, de l'absence de ponts, et l'insécurité dans les zones traversées. Au regard de la situation sur le terrain, il est quasiment impossible de partir d'Uvira, au Sud-Kivu, à la tête d'un cheptel de plus de 300 vaches jusque dans le Bandundu en traversant toutes ces régions hostiles. Les régions du Kivu et du Kasaï étant en proie à des scènes de violence et d'insécurité qui ne donnent aucune chance à une transhumance ! Nous ne croyons pas à la génération spontanée, raison pour laquelle toute la lumière doit être faite sur ce sujet qui fâche.

Copyright © 2018 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.