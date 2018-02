Sénégal: Me Oumar Youm, maire de Thiadiaye - « Idrissa Seck doit d'abord débattre avec sa conscience »

Me El-Hadji Oumar Youm, maire de Thiadiaye et Directeur de cabinet du président de la République a répondu, avant-hier, aux attaques de l'ancien Premier ministre, Idrissa Seck, contre Macky Sall.

Répondant à la proposition de débat avec le chef de l'Etat par le parti Rewmi, Me Oumar Youm a d'emblée soutenu que «Macky Sall n'est pas l'alter-égo» du président du Conseil départemental de Thiès.

« Il n'a pas son temps. Le président a une mission en tant que 4ème président du Sénégal, mission qu'il accomplit avec générosité et sérieux au bénéfice des populations », a affirmé Me Youm.

« Si Idy veut un débat, il devrait le faire d'abord avec sa propre personne et sa conscience », a ajouté Me Youm qui rappelle à Idrissa Seck sa fameuse boutade « les grands bandits ne se disputent qu'à l'heure du partage du butin ».

Pour le maire de Thiadiaye, l'ancien Premier ministre devrait édifier nos compatriotes sur les chantiers de Thiès, «cette nébuleuse à l'image de sa duplication ambivalente, fruit du célèbre protocole de Rebeus ».

«Idrissa Seck doit informer l'opinion sur l'état d'exécution des engagements qu'il a souscrits dans ce document», a insisté Me Youm qui invite M. Seck à un débat s'il y tient, avec comme contenu : le Pse, les performances économiques du Sénégal, sur Promoville, le Pudc, Puma, les Bourses de sécurité sociale, la Cmu.

Me Youm a aussi désapprouvé les critiques contre la politique sociale du chef de l'Etat. «Critiquer la Cmu, est une réponse formidable apportée aux Sénégalais, environ 80%, qui n'ont pas accès aux soins de santé de qualité», a estimé le directeur de Cabinet du président Sall. « Idrissa Seck n'a rien conçu et n'a élaboré aucun programme ou projet pendant qu'il était aux affaires », a ajouté Me Youm.

Me Oumar Youm a soutenu, avec force, que le président Macky Sall doit être jugé par rapport à ses réalisations qui, à ses yeux, sont plus que positives. S'agissant du réchauffement du front social, soutient que le gouvernement est en train de répondre aux aspirations du peuple, à travers des projets et programmes bien définis.