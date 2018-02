Cote d'Ivoire: 180 femmes reçoivent leurs attestations de fin de formation

Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, sera face aux… Plus »

Quant au président de la Chambre du Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, Faman Touré, il a dit : « Les femmes sont conscientes que le renforcement de leur capacités constitue l'un des piliers de leurs développement. Une femme bien formée est une femme responsable et autonome ».

Le défi à relever consiste donc selon lui, de les rendre plus productives pour qu'elles parviennent à générer plus de revenues. Ce qui justifie donc la mise en place de cette formation afin d'améliorer leurs compétences.

Selon ce même rapport on retrouve des femmes entrepreneurs dans les micros entreprises du secteur informel où elles travaillent dans des dans des activités à faibles valeurs ajoutée et aux rendements marginaux ».

