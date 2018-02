Congo-Kinshasa: Le MR soutient le congrès de l'UDPS

Le Mouvement pour le Renouveau, en sigle MR, parti politique dirigé par l'Honorable Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, Président National, suit avec beaucoup d'intérêt l'organisation du congrès du véritable Union pour la Démocratie et le Progrès Social, en sigle UDPS, qui sera convoqué prochainement à Kinshasa. Nous voulons croire que ce congrès mettra fin à toute confusion entretenue par certains milieux et permettra à ce poids lourd de l'opposition en République Démocratique du Congo à pérenniser le combat politique du Père de la démocratie, Feu Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire, de voir un jour l'Etat de droit s'installer dans notre pays.

Selon ledit communiqué signé par Me Lucien Ingole Isekemanga, Secrétaire Général du parti, le MR estime que la tenue de ce congrès mettra fin à toute confusion et à pérenniser le combat politique d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé le 1er février 2017 à la Clinique Sainte Elisabeth à Bruxelles et dont le corps n'est ni enterré, moins encore rapatrié. Ci-dessous, l'intégralité du communiqué de l'UDPS.

