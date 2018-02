Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire au Kasaï - JEDEGRAK - Danny Mpoyo monte au créneau

D'où, l'espace Kasaïen, secoué par des différentes péripéties dont les effets sont jusqu'à ce jour épidermiques, sera au centre d'une méga campagne de sensibilisation sur la paix qui sera lancée dans un avenir proche, a-t-il dit. Elle sera dénommée "Plus jamais ça au Kasaï'. Motif? Amplifier les résolutions prises lors de la conférence sur la paix organisée par le gouverneur sous la barbe du Président de la République; martèle-t-il. Des actions de grandes envergures seront projetées dans plusieurs secteurs. Notamment, dans l'éducation, la santé et l'agriculture. Aussi, la promotion de l'auto prise en charge, la responsabilité de la jeunesse, gage de notre bien-être collectif seront prônées, a-t-il conclu. Il vaut mieux de signaler qu'une minute de silence a été observée pour rendre hommage aux victimes du Kasaï.

Le Grand Kasaï, considéré autrefois comme un terrain de théâtre des massacres par différents phénomènes qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, désormais, ce coin de la République Démocratique du Congo ne doit guère vivre ces atrocités, explique-t-il. La prise de conscience de lutter contre le tribalisme, d'être manipulé par qui que ce soit, font partis de l'appel qu'a lancé Danny Mpoyo à ses confrères. A cet effet, le JEDEGRAK est une histoire de tous sans distinction, selon lui. Ni coloration religieuse, culturelle, non plus politique. Cependant, il est, en effet, un cadre où le partage d'idées pour le développement du Grand Kasaï et aussi de la RD. Congo, est octroyé à tous, explicite-t-il.

