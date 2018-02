En tout cas, "on doit connaître notre histoire, qui par ailleurs existe, car cette histoire ne se résume pas au fait d'avoir été dominé plusieurs années avant par les blancs. On doit mener ce combat pour ne pas être dominé demain", a-t-il précisé. "Nous tenons à être maître de notre destin, puisque les signes de notre recolonisation sont visibles", a conclu Henri Mova Sakanyi.

Exemple à l'appui, Henri Mova Sakanyi s'est focalisé sur quelques quatre principaux auteurs contemporains qui se sont, eux aussi, lancés dans la continuation des idées de Cheik Anta Diop. Il s'agit de Gus Gasley-Hayford, Runoko Rashidi, Ivan et Thibeaud Obou. Pour ces auteurs, l'homme africain est un être de grande valeur. Car, soutiennent ces derniers, même l'intelligence tire sa source en Afrique, une raison de plus, pour que l'africain ne se sente jamais complexé par l'occidental, a relayé Henri Mova. D'ailleurs, a-t-il ajouté, selon tous les grands personnages de la Grèce, "tout vient de l'Afrique".

A tout dire, Cheik Anta Diop, est et reste un porteur d'une pensée noble et précieuse pour l'Afrique noire. C'est ce qu'a laissé entendre, Henri Mova Sakanyi. A l'en croire, la meilleure façon de rendre hommage à ce vaillant Africaniste, serait tout simplement, pérenniser son œuvre en faveur du majestueux continent africain, qualifié de berceau de l'humanité. Il parlait face à un public varié, composé, entre autres, des professeurs d'universités, des autorités politiques du pays, des journalistes et aussi, des jeunes venus de tous les coins et recoins de la capitale pour participer à cette conférence.

