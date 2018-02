Congo-Kinshasa: Que faire ?

Tenez ! Où peut conduire la logique de la rue prônée çà et là ? Si les intensions des catholiques, selon les directives de la CENCO, ne sont que pacifiques, il y a fort à parier que l'Opposition radicale, elle, à travers ces marches, caresse l'idée de l'activation de l'article 64 alinéa 1 de la Constitution, pour faire partir le régime en place. Ce rêve encore lointain et pas facile à réaliser, d'emblée, débouchera-t-il par la fin de la crise de légitimité actuelle ? Qui pourra prendre l'impérium dans les pires des cas ? Ne serait-ce pas là un nouveau saut dans le vide par une tabula rasa de l'ordre institutionnel actuel ? Quoi qu'il en soit, si l'Opposition reste en marge du train des élections car, pas convaincu de la partialité du pouvoir organisateur de ces joutes, quelle sera l'issue des élections à venir ? Faudra-t-il marcher pour boycotter et saborder les élections du 23 décembre ? Cela ne facilitera-t-il pas un nouveau report et donc un glissement perpétuel? Ces questions devraient pousser les uns et les autres à mieux murir leurs idées.

Présentement, le duel s'invite dans la rue ainsi qu'à travers les médias. Le pouvoir en union de posture et, selon certains, d'intelligence avec la CENI d'un côté et, l'Opposition réconfortée par l'entré en jeu de l'Eglise Catholique, les laïcs en avant plan, avec la bénédiction de leurs pères spirituels, de l'autre, développent des contradictions dangereuses autour de l'application de l'Accord du 31 décembre. Avec comme toile de fond, les joutes électorales à venir.

