Afrique: 42ème AG FANAF/ Augmentation de capital - Les assureurs expriment leurs inquiétudes au régulateur

Pour rassurer tout le monde, le secretaire général de la CIMA, a expliqué aux assureurs qu'ils vont relever les difficultés et les transmettre aux décideurs. Peut-être une fenêtre ouverte pour la discussion et une lueur d'espoir.

Face à la fermeté du régulateur qui a dépeint une situation qui fait froid au dos quant au nombre de compagnie qui seront au rendez-vous à la date d'entrer en vigueur de la mesure, le président Pathé Dione du Groupe SUNU est sorti de ses gonds. La décision de la CIMA n'est pas fondée selon un professeur de droit lance-t-il au secrétaire général de la CIMA et à ses chefs de brigade. Mais imperturbable et « droit dans ses bottes » le chef de brigade de contrôle des assurances à la CIMA, Adolph Ouédraogo déclare, « la décision prise par le Conseil des ministres de faire passer le capital minimum des sociétés anonymes d'assurances de un milliard à cinq s'appliquera dans tous les cas de figure. Et au vue de la situation qu'il a décrite par rapport au niveau de réalisation de la mesure, les craintes exprimées par les assureurs semblent fondés. Adolph Ouédraogo a en effet indiqué que après le 08 avril 2016, la commission régionale de contrôle des assurances a traité 18 dossiers de demandes d'agreement de sociétés anonymes d'assurances dont 15 étaient déjà en instance avant la prise de la décision d'augmentation de capital et instruits sur la base des anciennes dispositions », a-t-il tenu à préciser.

Lors de la traditionnelle table ronde entre le régulateur du secteur des assurances, la CIMA et la FANAF, plusieurs thèmes étaient à l'ordre du jour des discussions. Un particulièrement : « La règlementation sur le capital social : quelle stratégie face aux échéances futures », a fait l'objet d'échanges houleux entre le régulateur et les responsables des compagnies d'assurances.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.