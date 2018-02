Ile Maurice: Académie par Air Mauritius - La formation des pilotes coûtera au moins Rs 2 M

La formation pour obtenir une licence (frozen ATPL) proposée par l'académie se fera en deux phases: la partie théorique devrait durer quatre mois et la partie pratique s'étalera, elle, sur un an. MK étudie d'ailleurs plusieurs possibilités de partenariats pour mener à bien ce projet. À l'instar d'une collaboration avec l'École nationale de l'aviation civile, Airbus Industrie ou encore l'Oxford Aviation Academy.

«Dans le monde, il y a une grande demande en ce qui concerne la formation dans ce domaine. Et il y a énormément de potentiel à Maurice. C'est un métier mal connu. Nous avons voulu changer tout ça», fait ressortir le CEO de MK. Il nous revient qu'une moyenne de 12 pilotes quitte la compagnie d'aviation chaque année. Et celle-ci en recrute une trentaine sur la même période.

