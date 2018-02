Ile Maurice: Reza Uteem - «L'électorat du MMM est toujours fâché»

Le MMM a commencé à réfléchir sur des mesures à prendre pour récupérer son électorat, qui est toujours fâché. Il doit aussi faire comprendre aux jeunes que les politiciens et les partis ne sont pas tous les mêmes. Le MMM est différent. De par notre philosophie, nous prônons la méritocratie et l'unité nationale. Nous combattons le communautarisme.

Il est toujours difficile de présider cette instance, surtout suivant la démission du leader. D'ailleurs, c'était une leçon de démocratie pour les autres partis. Paul Bérenger a mis son leadership en jeu et il y a eu un vote par bulletin secret. Je suis plus que satisfait de cette réunion.

