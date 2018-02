Ile Maurice: Serge Clair aux lauréats - «Bizin pa fer vantar parski zordi ou finn rési»

À son tour, Emma Perrine a exprimé sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue dans son parcours scolaire. «Je remercie aussi le gouvernement central qui met à la disposition des jeunes de la République une éducation de qualité. Les jeunes, saisissez l'opportunité qui vous est donnée d'avoir accès à l'éducation. Ayez des objectifs dans la vie et travaillez dur pour les atteindre. Croyez en vous et n'abandonnez jamais», a-t-elle conclu.

Grand jour pour les cinq lauréats rodriguais. Ils ont été récompensés au sein de leurs collèges respectifs, hier, lundi 12 février, à la suite de leur brillante performance aux examens du Higher School Certificate. Lors d'une cérémonie en présence du chef commissaire Serge Clair et d'autres invités, Emma Perrine, Jean Cédric Emmanuel Espiègle, Hillary Roussety, Julia Estelle Perrine et Jean Rivaldo Ravina ont reçu chacun un chèque et un trophée.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.