Afrique de l'Ouest: Star Oil de l'homme d'affaires mauritanien Tijani Ben Houssein s'implante au Sénégal

Derrière les bons chiffres de Star Oil Mali et Guinée, la discrétion et l'efficacité d'un management interne. L'empreinte de l'homme d'affaires mauritanien, Tijani Ben Al Houssein a fortement contribué à l'essor et au développement stratégique à l'international du Groupe Star Oil.

Star Oil Mali qui a imposé sa marque sur le marché des hydrocarbures aux côtés du groupe pétrolier lybien, Tamoil, durant les premières années de son lancement et de la multinationale française Total, avait amassé fin 2016, en termes de chiffre d'affaires plus de 30 milliards de Fcfa.

