Tunisie: Effet psychologique ou bon marketing

Après des moments d'hésitation, histoire de faire son compte et d'évaluer l'éventuel rapport qualité prix, Sana, 22 ans, a fait son choix en optant pour une belle chemise aux couleurs gaies et un pantalon dit taille haute, le tout à un prix tout de même, et toutes considérations faites, abordable. Maintenant, c'est le tour de la caisse pour y faire la queue.

À quelques encablures de cette même boutique, une autre enseigne de vêtements féminins, dont la boutique est érigée dans un complexe commercial sis au centre-ville, regorge de jeunes dames attirées par une offre de remise alléchante. 50 % de rabais sur tous les articles en vente.

Engagées dans une sorte de course, ces jeunes filles se bousculent entre elles, essayant de dénicher une bonne affaire. Elles passent à la loupe tout ce qui est vendu et exposé, scrutent un tel habit, toisent des yeux les étals et finissent par dénicher la belle occasion.

Les remises offertes ont eu un succès auprès de ces jeunes dames et étudiantes qui, malgré les dépenses colossales inhérentes à la vie estudiantine, veulent se procurer des vêtements neufs et à la mode, au point que pour certains articles d'habits, les vendeuses annonçaient la rupture du stock.

La cherté de la vie et l'érosion du pouvoir d'achat des Tunisiens ont manifestement affecté les habitudes d'achat des familles tunisiennes, durant les soldes. Les boutiques, autrefois fréquentées par les familles tunisiennes n'attirent plus les jeunes et les ados.

Cherchant les couleurs gaies et les divers styles de la mode branchée, les jeunes montrent davantage intérêt à ces nouvelles marques de prêt-à-porter dites de moyenne gamme. Peut-être que leurs succès auprès de cette génération férue de mode résident dans une bonne stratégie de marketing ?!