Sénégal: Banlieue dakaroise - Mbeubess prend feu encore

Une décision qui tarde à se matérialiser avec les promesses non respectées des autorités qui y font le déplacement. A signaler que le dernier incendie avait causé la mort de deux personnes et plusieurs blessés.

Sa fermeture a fait l'objet de plusieurs marches et pétitions des habitants de Malika et Keur Massar pour dénoncer les conséquences désastreuses sur la santé des populations environnantes nonobstant les 3000 récupérateurs recycleurs qui squattent ce site.

L'origine du feu n'est pas encore déterminée mais une enquête devrait édifier sur cette recrudescence de foyers dans la décharge qui est la destination finale des ordures ménagères et des déchets solides des industries de la région de Dakar et en reçoit près de 1300 tonnes par jour.

Avec l'aide du vent et ces produits inflammables, le feu s'est vite propagé dans cette zone avec des fumées qui se dégagent et qui sont visibles à plus de 15 km à la ronde.

