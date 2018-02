Togo: Investissements intelligents

Des investissements intelligents et durables peuvent contribuer à créer des emplois et à stimuler la croissance économique pour tous, tout en renforçant la stabilité des pays touchés par des conflits.

Le programme européen cible en priorité les secteurs socioéconomiques, en particulier celui des infrastructures et sera appelé à apporter aux microentreprises et aux PME des financements qui mettront particulièrement l'accent sur la création d'emplois décents.

'Le PIE est une véritable opportunité pour le Togo. L'UE apporte d'importantes ressources financières pour accompagner les efforts de développement du pays et il faut que l'ensemble des acteurs s'impliquent véritablement pour que l'économie du Togo soit positivement impactée notamment en matière de création d'emplois", a souligné de son côté Antonio Capone, chef de la section Infrastructures et Environnement à la Délégation de l'UE à Lomé.

Lancé lors du récent sommet Union européenne-Union Africaine à Abidjan, il a pour objectif d'accompagner la création d'emplois et la croissance durable et inclusive.

