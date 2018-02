Sénégal: Tournée du trophée de la coupe du monde FIFA - La statuette fera escale les 11 et 12 mars à Dakar

Le trophée de la Coupe du monde Fifa fera escale les 11 et 12 mars prochains à Dakar dans le cadre de la tournée qui le verra parcourir le monde. A trois mois de ce grand événement, auquel prendra par l'équipe nationale de football, plus dix mille personnes sont attendues durant toute la journée du 12 mars au Grand Théâtre.

En plus de la photo souvenir, la firme Coca Cola et son partenaire de la Soboa ont prévu diverses activités et animations inédites pour immortaliser l'évènement. Cette année, seul le Chef de l'Etat, Macky Sall est autorisé à toucher ce massif d'or.

En attendant de vibrer pour la Coupe du monde qui s'ouvre dans trois mois, les amoureux du ballon rond du Sénégal vont accueillir les 11 et 12 mars prochain à Dakar, le trophée de la Coupe du monde dans le cadre de la tournée dans le monde et du parcours de 152 mille Kms qu'il va effectuer dans 91 villes et dans 51 pays sur le continent en préparation du tournoi.

Le Sénégal sera le deuxième pays après le Nigeria à recevoir le trophée de 36,8 cm et 6,1 kg. Dès son arrivée sur le sol sénégalais, le 11 mars, il sera présenté au Président de la République du Sénégal au Palais présidentiel, selon la réglementation de la Fifa, qui veut que le célèbre trophée ne puisse être touché que par les chefs d'Etat et les anciens vainqueurs.

10 MILLES VISITEURS ATTENDUES POUR IMMORTALISER L'EVENEMENT AU GRAND THEATRE

Mais le grand public et des milliers d'amoureux du football, auront l'opportunité de vivre pleinement cet événement et de l'immortaliser durant toute la journée du 12 mars avec l'exhibition du trophée au Grand Théâtre National.

Le trophée sera exposé à un espace qui sera aménagé par la firme Coca-Cola au public. Cette dernière aura toute la latitude d'immortaliser cet évènement à travers des photos souvenirs avec le trophée, de les partager sur facebootk ou tout autre plate forme.

Pour cette journée emblématique, les organisateurs n'attendent pas moins de 10.000 personnes. En plus des Lions de la Génération 2002 qui avaient disputé le Mondial en Corée du Sud ainsi que d'anciens footballeurs.

Pour l'accès au Grand thêatre, un système de distribution de tickets sera mise en place dans les différents lieux de ventes et de consommation de la bouteille Coca Cola.

Pour Damien Baron, directeur général de la Soboa, partenaire historique de Coca-Cola au Sénégal «cette tournée du trophée permettra aux enthousiastes du football en général et aux consommateurs de la Soboa en particulier, de vivre pleinement leur passion, avant l'apothéose au mois de juin avec l'entrée en lice de l'équipe nationale de football du Sénégal», déclare-t-il au cours de la rencontre de présentation de l'évènement.

«Avec cette tournée du trophée de la Coupe du monde de la Fifa, nous voulons offrir aux fans sénégalais des expériences mémorables qui permettront de renforcer le soutien aux Lions du Sénégal qui se sont qualifiés brillamment pour la plus belle compétition du football dans le monde», dira Don Ayao Dussey, directeur des relations publiques de Coca-cola de l'Afrique de l'Ouest.

«Nous voulons que l'évenement soit populaire, que l'accueil soit mémorable et qu'il puisse donner un message aux adversairs du Sénégal», ajoute-t-il, soulignant qu'un important dispositif de sécurité sera mis en place pour accompagner le séjour du trophée à Dakar.

Ibrahima Ndao, directeur de cabinet du ministre des Sports, a, pour sa part, rappelé à cet effet la mise en place d'une commission qui fera en sorte que les populations puissent se réjouir de l'arrivée du trophée.

«Ce sera une occasion de communion et d'encouragement de notre équipement. Toutes les dispositions seront prises pour que le programme se déroule dans les meilleures conditions possibles», souligne-t-il.