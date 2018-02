Tunisie: Il faut sauver le phosphate

Du côté de la société indienne TIFERT ; l'autre client basé à Skhira ; on peine à assurer une régularité de fonctionnement à ses usines à cause des perturbations de la cadence d'approvisionnement.

On est loin de l'année 2010 qui demeure l'année de référence avec 8 millions tonnes de phosphates et depuis, la production vit au rythme des oscillations sans jamais pouvoir rivaliser avec celle de 2010.

La masse salariale annuelle de ce trust a connu dans les cinq dernières années une montée parabolique pour atteindre le pic de 500 millions dinars répartis entre la CPG, la société de transport des produits miniers et la société de l'environnement et du jardinage avec 144 millions de dinars alloués à ces deux dernières sociétés.

En effet, la CPG est mal lotie et l'avenir du secteur hante les esprits. Les chiffres font grincer les dents et les pertes colossales viennent garnir une marche qui piétine depuis l'après- 14 Janvier au grand dam de responsables qui connaissent le diagnostic mais ont peut-être manqué de tact pour administrer la thérapie (... .)

En effet, la situation est loin de se décanter et ce trust ne peut assumer à lui seul l'habit du sauveur pour absorber une crise de chômage et si personne ne lève le doigt pour dire halte, le bateau risque de chavirer.

C'est le cas pour le secteur minier et la CPG prise en otage par les protestations sociales et un mouvement violent de revendications avec une traversée du désert qui risque de porter une estocade à une économie qui boite déjà.

