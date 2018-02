Congo-Brazzaville: Musique - Caprice Dicon en concert Saint Valentin

Il y aura une ode d'amour à Pointe-Noire pendant cette fête des amoureux. La star de la chanson congolaise va livrer un spectacle live à partir de 18 h au Meridional club, situé à Voungou, dans le troisième arrondissement, non loin de l'arrêt de bus « Gaz-gaz ».

Un concert de musique rumba pendant la fête de Saint Valentin, quoi de plus romantique ? Ce 14 février, les Ponténégrins passeront une douce soirée en compagnie de Caprice Dicon qui va donner une touche poétique à cette journée spéciale, réservée uniquement aux amoureux.

Avec un timbre de voix unique et plusieurs albums à son actif, parmi lesquels "Plus ou moins" ainsi qu'un titre révélateur, à savoir "1000 walts" que tout le monde chantonne, Caprice Dicon est un artiste bien outillé et habitué des grands rendez-vous.

Véritable showman, entre textes engagés et mélodies entraînantes, Caprice Dicon arrive toujours à surprendre les mélomanes par sa puissance vocale et sa gouaille qui rappelle celle des grands chanteurs de la musique rumba et africaine.

Après de nombreux concerts à travers le pays, l'artiste et son groupe continuent de parcourir les routes de Pointe-Noire pour présenter des concerts bouillonnants au public. Et au programme de cette randonnée : le concert live de ce 14 février au Méridional, qui s'inscrit dans les temps forts de ce mois.

Notons que Caprice Dicon est un artiste complet qui s'impose par une culture du dialogue et de l'échange où le rythme et l'improvisation prennent une place prépondérante.