Afrique: Aide à la création et à la diffusion - La fondation Montresso lance le programme «In-discipline #1»

Fondateur de Montresso, Jean Louis Haguenauer rappelle : « L'aventure de Jardin rouge a commencé en 2007 et nous a permis d'accompagner une dizaine d'artistes, tous étrangers et de renommée mondiale.

A cette occasion, les œuvres des artistes Ishola Akpo (photographie), Nathanaël Vodouhé (sculpture et installation), Charly d'Almeida (sculpture), Gérard Quenum (peinture), Dominique Zinkpé (peinture, sculpture et installation), seront dévoilées.

Pour la première édition, la fondation Montresso invite l'artiste Dominique Zinkpé à sélectionner et parrainer quatre artistes béninois : Ishola Akpo, Charly d'Almeida, Gérard Quenum et Nathanaël Vodouhé.

« In-discipline #1 » s'articule autour d'un programme d'aide itinérant à la création et à la diffusion. Il est initié par la fondation Montresso, résidence d'artistes et espace d'art à Marrakech (Maroc).

Découvrir, connaître, accompagner des artistes africains de plus en plus nombreux et porter à l'international ce qu'ils ont à dire, à montrer. L'ambition de la fondation Montresso pour l'art se décline au travers du programme « In-discipline #1 » qui vient d'être lancé à Marrakech (Maroc).

